Школа в Васильково планирует оснастить кабинет ОБЗР за 443 тыс. рублей

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Администрация Гурьевского муниципального округа готовится к поиску подрядчика, который поставит в школу в посёлке Васильково оборудование для оснащения кабинета основ безопасности и защиты родины (ОБЗР). Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Закупить планируют электронный стрелковый тренажёр для стрельбы по проецируемым на экран мишеням (208 250 рублей), 20 фильтрующих противогазов по 1850 рублей каждый, оружейный сейф (24 890 рублей), массогабаритный макет автомата Калашникова (69 000 рублей), макет простейшего укрытия в разрезе (39 015 рублей), макеты огнетушителей (15 700 рублей), измеритель электропроводимости, кислотности, температуры (24 225 рублей), четыре макета ручных гранат (2 489 — 3 500 рублей), лёгкий защитный костюм (5200 рублей), кушетку (8 094 рублей) и планшетный компас (950 рублей).

Общий объём финансового обеспечения — 443 303 рубля. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

ОБЖ переименовали в ОБЗР с 1 сентября 2024 года. Учитель соответствующей дисциплины теперь тоже называется по-новому — преподаватель — организатор основ безопасности и защиты Родины.

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