На капремонт кровли в зданиях МАПП Чернышевское выделяют более 7,5 млн рублей

На капитальный ремонт кровли в зданиях и сооружениях МАПП Чернышевское готовы потратить 7 594 379 рублей. Подрядчика для выполнения работ ищет калининградский филиал «Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет отремонтировать кровлю здания оформления грузовых перевозок и служебно-производственного здания пропуска туристических групп с навесами. Срок выполнения работ — с момента заключения контракта до конца августа 2025 года.

Заявки на участие в торгах принимают до 18 апреля. Итоги аукциона по определению подрядчика планируют подвести 22 апреля.

В начале апреля 2025 года Калининградская областная таможня сообщила о том, что на въезде и выезде из России в пункте пропуска Чернышевское устанавливают портальный индивидуальный комплекс досмотра (ИКД). Предполагается, что нововведение увеличит скорость прохождения государственного контроля грузовых транспортных средств. Работа комплекса основана на принципах рентгена. При сканировании грузового автомобиля он показывает все нехарактерные детали для технического паспорта транспорта. ИДК помогает выявлять незаконный провоз через границу любых видов грузов.

Росгранстрой заявлял о планах реконструировать пункты пропуска через госграницу в Чернышевском и Багратионовске в конце 2021 года. О том, что работы намерены провести на территории трёх погранпереходов, включая Мамоново — Гроново, министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов сообщил в декабре 2022 года. В июне 2024-го грядущую реконструкцию обсудили представители Минтранса и Федеральной таможенной службы.

Проектированием занимается Росгранстрой. Реконструкция погранпереходов в Багратионовске и Чернышевском запланирована на 2026-2027 годы, в Мамоново (Гроново) — на 2027-2028-й.

Для пункта пропуска в Чернышевском согласована принципиальная компоновочная схема размещения зданий и сооружений. Там планируют расширить площадку-накопитель для водителей грузовых фур до 140 мест, открыть магазин, кафе, санузел с душевой, павильон страхования.

Предварительная стоимость реконструкции трёх пунктов пропуска на границе Калининградской области с Польшей и Литвой составляет порядка трёх миллиардов рублей.