В 2024 году выплаты при первом трудоустройстве получили 480 медработников

В 2024 году единовременные выплаты при первом трудоустройстве в Калининградской области получили почти 480 медиков. Об этом говорится в ответе регионального министерства здравоохранения в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда».

Минздрав привёл данные за 2024-й и 2025-й. Согласно ответу, в прошлом году выплаты получили 209 врачей и 271 специалист со средним медицинским образованием. Материальная поддержка варьируется от 450 тыс. до 1,8 млн рублей. В первые три месяца 2025 года льготу получили шесть врачей и шесть специалистов среднего персонала, при этом на момент начала апреля подано также 41 заявление.

Единовременные выплаты при трудоустройстве в размере 200 тыс. рублей получают также студенты-ординаторы. В 2024-м средства выделили 69 специалистам, нынешнем году её получили пока что пять человек. Выплат по программам «Земский фельдшер» и «Земский доктор» в прошлом году удостоились 37 врачей и 24 фельдшера, 2025-м — пока что шесть врачей.

Ранее стало известно, что в 2024 году в Калининградскую область из других регионов России привлекли 110 профильных врачей. Больше всего — онкологов (10 специалистов). Далее следуют стоматологи (9), акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, специалисты УЗИ, хирурги детские, сердечно сосудистые и общего профиля (все — по 8), рентгенологи (5), неврологи (2) и детский эндокринолог.

Напомним, что в конце января Беспрозванных отметил, что Калининградской области не хватает более тысячи медсестёр и врачей. В качестве примера Беспрозванных рассказал о посещении поликлиники на Сельме. По его словам, в ней есть кабинеты для проведения диспансеризации, а сотрудников не хватает. В середине февраля Степан Миракян заявил, что в онкологическом службе региона тоже наблюдается дефицит кадров. При этом, как отметил и.о. главврача онкоцентра, дефицит есть не только в Калининградской области, но и во всём мире.