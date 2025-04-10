С организаторов KinRock XXX взыскали более 87 тысяч по пяти искам Роспотребнадзора

Суд удовлетворил пять исков регионального управления Роспотребнадзора к ООО «Управляющая компания Кинрок» в защиту интересов потребителей. Об этом сообщила пресс-служба контрольного ведомства.

Ранее в Роспотребнадзор поступили обращения с просьбой оказать помощь в возврате стоимости билетов на Юбилейный международный open-air фестиваль KinRock XXX, организатором которого является ООО «Управляющая компания Кинрок». Потребители сообщали, что приобрели билеты на мероприятие летом 2024 года. Однако в назначенную дату фестиваль не состоялся. После неоднократных переносов его, предположительно, должны провести 16-18 мая 2025 года. Не пожелавшие ждать обладатели билетов отказались от посещения фестиваля и решили вернуть деньги. Однако их претензии к агенту и организатору фестиваля с требованием о возврате стоимости билетов и компенсации морального вреда не были удовлетворены.

Управлением Роспотребнадзора были направлены иски в суд в защиту прав потребителей. Мировым судом по пяти искам вынесены положительные решения. Суд постановил взыскать с ООО «Управляющая компания Кинрок» стоимость билетов, компенсацию морального вреда и штрафа за несоблюдение досудебного порядка урегулирования споров на общую сумму 87 225 рублей.

Напомним, что в августе 2024 года стало известно, что организаторы фестиваля K!nRock перенесли даты проведения фестиваля на 13-15 сентября вместо ранее заявленных 8-11 августа (далее перенос был на неопределённый срок). У них уже возникали разногласия с властями. В прошлом году организаторы обвинили региональные и городские власти в срыве фестиваля. Традиционно музыканты планировали устроить концерты в сквере на Московском проспекте напротив острова Канта. Однако чиновники отказали в согласовании, ссылаясь на то, что в течение всех августовских выходных на этом месте планируются патриотические мероприятия.

В начале сентябре организаторы фестиваля K!nRock объявили о возврате средств за билеты. При этом отмечалось, что ранее приобретённые билеты на ХХХ фестиваль K!nRock остаются действительными.

4 марта 2025 года стало известно, что организаторов несостоявшегося рок-фестиваля K!nRock (12+) вынуждают вернуть деньги за билеты через суд. Пятый участок Ленинградского района получил 12 аналогичных исков в адрес «Управляющей компании «Кинрок», в которых заявители просят не только вернуть им стоимость билетов и неустойку, но и компенсацию морального вреда (один из заявителей оценил её в 4 000 рублей), а также выплатить штраф за отказ удовлетворить требования потребителя в добровольном порядке. Так, один из заявителей отсудил у организаторов 27 000 рублей.