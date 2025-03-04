Организаторов фестиваля K!nRock вынуждают вернуть деньги за билеты через суд

Организаторов несостоявшегося рок-фестиваля K!nRock (12+) вынуждают вернуть деньги за билеты через суд. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда. В частности, в пресс-службе рассказали, что пятый участок Ленинградского района получил 12 аналогичных исков в адрес «Управляющей компании «Кинрок», в которых заявители просят не только вернуть им стоимость билетов и неустойку, но и компенсацию морального вреда (один из заявителей оценил её в 4 000 рублей), а также выплатить штраф за отказ удовлетворить требования потребителя в добровольном порядке. Так, один из заявителей отсудил у организаторов 27 000 рублей.

«Часть заявлений рассмотрена, часть ещё в производстве суда», — уточнили в пресс-службе, отметив, что аналогичные иски могли поступать и на другие участки.

В свою очередь президент фестиваля Андрей Феоктистов сообщил «Новому Калининграду», что не является директором «Управляющей компании «Кинрок». При этом он заявил, что эта организация не получила денег от продажи билетов, так как мероприятие не состоялось, а было перенесено. Феоктистов уверяет, что все собранные от продажи билетов средства остаются у ООО «Кассир.Ру — национальный билетный оператор», но несмотря на это суд обязывает выплачивать штрафы и неустойки заявителям именно управляющую компанию.

«Мы не продавали билеты и деньги не получали, — заявил Феоктистов. — Это всё часть лживой клеветнической кампании городской администрации, на которую мы также подаём в суд (заседание суда назначено на 10 апреля) от рок-ассоциации и неопределенного круга лиц. Мы понимаем, что люди обиделись, но и нас на такие деньги поставили! Мы угорели на 6 с лишних миллионов!»

Феоктистов добавил, что из-за сложившейся ситуации «ликуют псевдорокерские паблики, администраторы которых находятся в Тайланде и в Испании».

«Мы обязательно проведём наш фестиваль, и мы рады, что есть люди, которые нас понимают, — добавил Андрей Феоктистов. — Фестивалю 30 лет, и пострадали не только мы, но и предприниматели. Мероприятие было внебюджетным и должно было проводиться на пожертвования. За его возвращение мы будем бороться до конца».

Напомним, что в августе 2024 года стало известно, что организаторы фестиваля K!nRock перенесли даты проведения фестиваля на 13-15 сентября вместо ранее заявленных 8-11 августа (далее перенос был на неопределённый срок). У них уже возникали разногласия с властями. В прошлом году организаторы обвинили региональные и городские власти в срыве фестиваля. Традиционно музыканты планировали устроить концерты в сквере на Московском проспекте напротив острова Канта. Однако чиновники отказали в согласовании, ссылаясь на то, что в течение всех августовских выходных на этом месте планируются патриотические мероприятия.

В начале сентябре организаторы фестиваля K!nRock объявили о возврате средств за билеты. При этом отмечалось, что ранее приобретённые билеты на ХХХ фестиваль K!nRock остаются действительными.