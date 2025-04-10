Тренерский штаб «Балтики» признали лучшим в Первой лиге четвёртый раз подряд

Тренерский штаб калининградской «Балтики» во главе с Андреем Талалаевым признали лучшим в Первой лиге четвёртый раз подряд. Об этом футбольный клуб сообщил в своём телеграм-канале.

В марте 2025 года «Балтика» провела шесть матчей. Четыре из них калининградцы выиграли с общим счётом 13:1. Дважды игры балтийцев закончились нулевыми ничьими.

«Тренерский штаб Балтийцев вновь стал лучшим в минувшем месяце. Поздравляем тренерский штаб с этим заслуженным достижением. Мы гордимся вами и уверены, что впереди нас ждут новые победы!» — говорится в сообщении.

Тренерский штаб Андрея Талалаева признавали лучшим в Первой лиге трижды: в сентябре, октябре и ноябре. Он стал тренером калининградцев 6 сентября. На этом посту Талалаев сменил Александра Грищенко, при котором команда сыграла в восьми официальных матчах, добыла три победы, четыре раза сыграла вничью и потерпела одно поражение.

После 27 матчей Первой лиги «Балтика» набрала 59 очков и расположилась на первой строчке таблицы. Разрыв между калининградцами и ближайшим преследователем в лице московского «Торпедо» составляет 8 очков. До конца чемпионата осталось семь туров.

Следующий матч «балтийцев» пройдёт дома. 13 апреля калининградцы на «Ростех Арене» встретятся с «Сочи». Начало встречи запланировано на 17:00 (0+).