Ермак: снос памятников соседними государствами — это инфантильное поведение

Ермак: снос памятников соседними государствами — это инфантильное поведение
Фото: Алла Иванова
Все новости по теме: Вандализм

Власти стран, в которых сносят памятники погибшим советским солдатам, похожи на детей, ломающих игрушки. Такое сравнение сделал министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак во время общения с журналистами в четверг, 10 апреля.

По словам Ермака, вывезти из Польши и прибалтийских государств памятники, которые намеревались сносить, не удалось, поэтому и было принято решение сделать мемориальный парк миниатюр «Спасённая Европа».

«Да, были такие инициативы, обращались некоторые наши представители бизнеса и депутаты, но, к сожалению, эти наши инициативы не нашли понимания у властей наших соседних государств. Они явно ведут себя недружественно даже в этой части. Хорошо, вы сносите, тогда отдайте, но они даже этого не хотят, — заметил Ермак. — Они хотят глумиться над монументами, распиливать их, уничтожать, разбивать и так далее».

Ермак продолжил свою мысль, заявив, что соседи, занимающиеся вандализмом, не задумываются о том, как будут выстраивать отношения с Россией в будущем.

«С одной стороны, это какое-то инфантильное поведение, на мой взгляд. Это как игрушку взять и сломать, и всё. Но понятно, что с точки зрения разумного государства это абсолютно какая-то непродуманная, очень странная политика», — заключил министр.

Он напомнил, что в Калининградской области готовы были найти памятник командующему 3-м Белорусским фронтом Ивану Черняховскому, который снесли в польском Пененжно в 2016 году.

Также Ермак сообщил, что мемориальный парк «Спасённая Европа» не успеют открыть к 9 мая. Точную дату готовности монументов он не назвал.

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