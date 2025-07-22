Парк «Спасённая Европа» в Калининграде пообещали открыть к середине августа

Парк миниатюр «Спасённая Европа» собираются открыть в Калининграде в середине августа. Об этом «Новому Калининграду» сообщил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

«Да, работа движется, — рассказал Ермак. — Сейчас делаем новый формат постаментов для скульптур. Работа в разгаре. Надеемся к середине августа успеть. Понятно, что может быть форс-мажор: например, станок сломается, который пилит гранит. Только из-за этого может быть задержка какая-то. Не дай бог, конечно. Вообще мы рассчитываем, что к середине августа всё переделают, и никаких эксцессов не будет».

Напомним, что концепцию парка с историческими миниатюрами «Спасённая Европа» обсуждали на заседании Совета по культуре при губернаторе в конце февраля этого года. Главный архитектор области Евгений Костромин пояснил, что в парк будет представлять собой историческое пространство, где воссоздадут монументы советским воинам-освободителям, уничтоженные в Европе. В основе идеи проекта — карта освобождённой Восточной Европы, на которой в рамках первой очереди будут размещены семь ранее уничтоженных памятников: маршалу Коневу в Праге, советско-польскому братству по оружию на площади Виленского вокзала в Варшаве, генералу Ватутину в Киеве, воинам Советской Армии-освободителям в Риге, памятник советским воинам-освободителям в Клайпеде, монумент воинам-освободителям в Тарту и памятника Советской армии в Софии.

Скульптуры изначально обещали продемонстрировать 9 апреля, а потом 9 мая, однако в апреле министр культуры Андрей Ермак заявил, что они нуждаются в доработке. Тогда же он отметил, что дорабатываются не только сами скульптуры, но и их основания.