Градсовет одобрил проект павильона на Калининградском пр-те в Светлогорске

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Архитектурно-градостроительный совет Калининградской области одобрил проект павильона «Сервисный центр» на автостоянке, расположенной на Калининградском проспекте в Светлогорске. Решение приняли на заседании в пятницу, 11 апреля.

Размещение треугольного одноэтажного здания предполагается на участке с кадастровым номером 39:17:010021:633, ориентир — санаторий «Янтарный берег».

Проект представил архитектор Михаил Селянин. Парковка, на которой планируется построить павильон, находится в зоне железной дороги, количество парковочных мест — 281. Павильон включает 2 офиса, туалеты и операционный зал.

Проект одобрили к дальнейшей доработке и реализации. Члены градсовета рекомендовали поправить часть фасада с учётом архитектурной подсветки, а также уменьшить количество ступенек перед парадным входом.

Скриншоты слайдов, представленных на заседании совета 11 апреля

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