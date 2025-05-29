Вода подмыла «дорожный пирог»: власти объяснили дефект на ул. Дадаева (фото)

Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»

Провал, образовавшийся на тротуаре отремонтированной ул. Дадаева, не связан с качеством работ и материалов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Калининграда после жалоб местных жителей.

«Яма появилась из-за повреждения отвода от дома бытовой канализации: вода подмыла „дорожный пирог“ и как следствие просело покрытие. Мы это выяснили с помощью телеинспекции, которой проверили наши сети и уранина, который залили в провал, а потом через смотровой колодец хозбыта заметили выход красителя. Трубу починит её владелец, а наш подрядчик восстановит тротуар (это не гарантийный случай, поэтому большое ему спасибо за это)», — говорится в сообщении.

Также в администрации предупредили о том, что с 29 мая микроавтобус № 64 снова следует по ул. Дадаева в обоих направлениях.

Работы на ул. Дадаева выполняла компания «Мосинжиниринг» за 28,9 млн рублей. Контракт необходимо было исполнить до 20 июля. На время ремонта на улице меняли маршрут микроавтобуса № 64. Жители частных домов получили уведомления от комитета муниципального контроля, предупреждающие о сносе ограждений. Власти рекомендовали перенести заборы за «границы красных линий».