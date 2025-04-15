Горвласти уточнили программу празднования Дня Победы в Калининграде

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В Калининграде для жителей и гостей города 9 мая запланирован целый комплекс мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Главным событием в День Победы станет проведение на площади Победы военного парада войск Калининградского гарнизона. По предварительным данным, в нем примет участие около 3 тыс. чел., в том числе 225 представителей кадетских классов и юнармейцев, около 80 единиц военной техники.

Праздничные торжественные мероприятия «Салют, Победа» продолжатся на шести концертных площадках в различных микрорайонах города: Парк Победы (11.30–17.00), площадь Победы (13.00— 22.00), территория озера Летнего (17.00 — 21.00), МАУ ДК «Машиностроитель» (11.00 — 14.00), МАУК ДК «Чкаловский» (11.00 — 13.00) и молодежный клуб «Джем» (11.00- 13.00) в микрорайоне Прибрежном. В концертные программы, подготовленные для горожан и гостей города, включены выступления ведущих артистов и творческих коллективов, ансамблей, оркестров Калининградской области и г. Калининграда, Государственного Кремлевского духового оркестра, ансамбля песни и пляски Дважды Краснознаменного Балтийского флота, ансамбля песни и пляски «Пограничник Балтики», ВИА «Черные береты».

Музей Мирового океана 9 мая проведет 9 мая акцию «Гудок Победы», которая начнется в 12.00. Для любителей военных реконструкций с 14.00 до 18.00 будет представлен эпизод штурма Пятого форта. Калининградский областной Музыкальный театр в 17 часов приглашает зрителей на Героическую балладу «Мы выживем», начало в 17.00.

Завершится празднование 9 Мая по традиции артиллерийским салютом, который начнется в 22 часа.

Напомним, ранее во вторник сообщалось, что решение об организации шествия «Бессмертного полка» в Калининграде 9 мая 2025 года еще не принято. Разрешение на проведение мероприятия пока не дали представители силовых структур. 

При этом уже известны даты и время проведения репетиций Парада Победы в Калининграде.

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