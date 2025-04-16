Омбудсмен назвал число получателей выплат на детей в Калининградской области

В 2024 году в Калининградской области единое пособие было назначено 44 793 родителям в отношении 79 922 детей до 17 лет, а также 2997 беременным женщинам. Об этом говорится в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека в регионе Владимира Никитина.

Средства поддержки получают семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека. Пособие назначается на основе комплексной оценки нуждаемости, которая включает в себя набор имущественных критериев таких как, учет недвижимого и движимого имуществ и оценки финансовых накоплений и использования трудового потенциала граждан. Никитин в докладе напомнил, что единое пособие объединило ежемесячное пособие беременной женщине, вставшей на учет в ранние сроки беременности, выплату на первого ребенка до трех лет, а также пособия для нуждающихся семей с детьми в возрасте от трёх до восьми лет и от восьми до семнадцати лет.

С 2023 года назначается ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. В 2024-м оно было назначено 2046 семьям. Кроме того, ежемесячное пособие по уходу за ребенком были назначены 2340 родителям.

«В Калининградской области по состоянию на 01.01.2025 получателями страховых пенсий по случаю потери кормильца являются: дети умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет — 2674 чел. (на 01.01.2024 — 2587 чел.); дети — круглые сироты и дети умершей одинокой матери — 63 чел. (на 01.01.2024 — 53 чел.), — следует из доклада. — Получателями социальных пенсий <...> являются: дети-инвалиды — 4125 чел., уменьшение за 2024 год составило 70 чел. (на 01.01.2024 состояло на учете — 4195 чел.)».

Помимо прочего, в прошлом году было выдано 4830 сертификатов материнского капитала, а его средствами распорядились 15 314 человек.