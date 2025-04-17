В Калининграде несколько троллейбусов № 2 временно заменили автобусами

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В четверг, 17 апреля, в Калининграде из-за неисправности сошли с линии несколько троллейбусов-«двоек». На время ремонта их заменили автобусами. Об этом в районе шести часов вечера сообщил телеграм-канал «Общественный транспорт и дорожная информация в Калининграде»

«Уважаемые пассажиры! Несколько троллейбусов маршрута № 2 (ДС «Янтарный-Онкоцентр) по технической неисправности сошли с линии. На замену троллейбусов на линию по маршруту № 2 (ДС „Янтарный“- Онкоцентр) выйдут автобусы», — уточнялось в сообщении.

Как пояснили «Новому Калининграду» в горадминистрации, с неисправными троллейбусами работает сервисная служба, которая проводит перепрошивку программного обеспечения. В «ГорТрансе» надеются оперативно решить проблему до завтрашнего утра.

Напомним, на троллейбусном маршруте № 2 «ДС „Янтарный“ — Кардиоцентр» регулярно возникают задержки в движении. По словам «Калининград-ГорТранса», причина заключается в сработавшей защите от токоутечки. «В связи с наступлением положительных температур был отключен один из контуров отопления. Высокая влажность, перепады температур спровоцировали токоутечки», — поясняло проблему предприятие. «Поставлена задача найти системное решение, чтобы избежать схожих проблем в будущем», — подчеркивали в «Калининград-ГорТрансе».

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