Гендиректору Фонда капремонта Олегу Туркину в пятый раз продлили домашний арест

Руководителю Фонда капитального ремонта Калининградской области Олегу Туркину в пятый раз продлили домашний арест. Об этом пишет портал Rugrad со ссылкой на пресс-службу Калининградского облатсного суда.

Меру пресечения руководителю ФКР продлили до 19 июня. Заседание прошло 14 апреля. «В общей сложности Туркин уже будет под арестом целый год. Предыдущее продление меры пресечения на 2 месяца было в феврале 2024 года», — сообщил портал.

26 июня стало известно, что руководитель Фонда капитального ремонта Калининградской области Олег Туркин задержан правоохранительными органами. Позднее в пресс-службе Калининградского областного суда подтвердили, что он обвиняется в растрате и будет находиться под домашним арестом до 19 августа, после чего арест продлевался. 5 июля Калининградский областной суд отказал прокуратуре в отправке руководителя Фонда капремонта Калининградской области Олега Туркина в СИЗО.