Суд отказал следствию в продлении домашнего ареста Олегу Туркину

Суд отказал следствию в продлении домашнего ареста бывшему генеральному директору регионального Фонда капитального ремонта Олегу Туркину. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

Следователь обратился в суд с просьбой продлить меру пресечения Туркина на три месяца. В таком случае срок ареста экс-гендиректора составил бы 15 месяцев. Своё решение сторона обвинения аргументировала особой сложностью уголовного дела, расследование которого требует проведения множества следственных и процессуальных действий.

Сторона защиты просила отказать в удовлетворении ходатайства. Она отметила, что основания для домашнего ареста отпали, так как сейчас наступила стадия ознакомления с материалами уголовного дела. Адвокат также отметил, что Туркин во время предварительного расследования не совершал препятствующих расследованию дела действий. Суд, изучив материалы, подтвердил позицию защиты и также указал на то, что обвиняемый добровольно сдал свой загранпаспорт.

«Суд установил, что в настоящее время производство следственных действий по делу окончено и осуществляется стадия ознакомления с делом стороны защиты. Сама по себе тяжесть преступления, в совершении которого обвиняется Туркин, при оконченных следственных действиях не может служить достаточным основанием для дальнейшего применения меры пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

Суд указал на то, что у следствия было достаточно времени для сбора и закрепления доказательств вины бывшего руководителя ФКР. По его мнению, это снизило бы риски оказания давления Туркиным на других участников производства и возможного уничтожения доказательств. При принятии решения судья принял во внимание характеристику личности обвиняемого, возраст, состояние здоровья, семейное положение и наличие малолетних детей, а также постоянное место жительства на территории России.

«Совокупность данных обстоятельств позволила суду сделать вывод о том, что гарантией обеспечения надлежащего поведения обвиняемого Туркина на данной стадии досудебного производства может явиться другая, более мягкая мера пресечения, которая может быть избрана следователем. Постановлением Калининградского областного суда от 17 июня 2025 года в удовлетворении ходатайства следователя отказано. Оно не вступило в законную силу», — отметили в Облсуде.

Экс-руководителя областного Фонда капитального ремонат Олега Туркина арестовали 26 июня 2024 года. Тогда его обвинили в растрате и отправили под домашний арест на два месяца. Впоследствии этот срок неоднократно продлевался, последний должен закончиться 19 июня 2025-го. В отправке Туркина в СИЗО следствию отказали в июле прошлого года.