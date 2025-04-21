Направлено в суд дело о хищении при строительстве филиала «Нахимовки» в Калининграде

Главным военным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Алексея Ширинкина, его подчиненной Галины Чистяковой и трех должностных лиц ООО «Геоизол» — Александра Стрельникова, Олега Арискина и Станислава Асановича. Они обвиняются в мошенничестве и служебном подлоге при выполнении государственного оборонного заказа (ч.4 ст. 159, ч.2 ст.292 УК РФ). Об этом сообщается на сайте СКР.

«В 2019 году ООО „Геоизол“ заключило многомиллионный контракт на строительство Нахимовского военно-морского училища в г. Калининграде. По данным следствия, в 2024 году Ширинкин и его соучастники, предоставив заведомо ложные финансово-отчетные документы о стоимости и объемах строительных работ, похитили свыше 290 миллионов рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Ленинградский районный суд города Калининграда для рассмотрения по существу. Стрельников объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении СКР.

Напомним, ранее сообщалось, что в Калининграде возбудили уголовное дело по факту хищения денег при строительстве Нахимовского военно-морского училища. Бывшего начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства министерства обороны РФ» Алексея Ширинкина и его подчиненную Галину Чистякову обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. 2 декабря стало известно, что военными следователями установлены новые фигуранты уголовного дела.

В свою очередь, ООО «Геоизол» отвергает обвинения в причастности своих сотрудников к хищению бюджетных средств. «Генподрядчик, полагаем, с целью уклонения от уплаты работ, на волне борьбы с коррупцией в Министерстве обороны, задействовал меры уголовного давления, рассчитывая на дальнейшее освобождение от обязательств по оплате», — прокомментировали в компании, подчеркнув, что все ее подразделения «работают в обычном режиме, финансовые и расчетные операции продолжают осуществляться».