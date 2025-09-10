Экс-глава отдела БФ получил срок за мошенничество при строительстве филиала «Нахимовки»

Экс-начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Алексей Ширинкин осужден к лишению свободы за мошенничество при строительстве филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что госконтракт на строительство здания был заключен 5 ноября 2019 года. Заказчиком выступало Министерство обороны РФ, генеральным подрядчиком — ФГУП «Главное военно-строительное управление» Минобороны России. Стоимость выполнения работ составила 6 440 837 596 рублей.

25 ноября 2019 года для непосредственного выполнения работ на объекте строительства генподрядчик заключил договор с подрядчиком — ООО «ГЕОИЗОЛ». Стоимость работ по договору составила 6 059 211 057 рублей. При этом функции представителя заказчика при строительстве были возложены на отдел капитального строительства Балтийского флота (ОКС БФ).

Помимо прочего, подрядчик был должен провести пусконаладочные работы по автоматизированным системам противопожарной защиты и охранным сигнализациям , а также по автоматизированной системе вентиляции. Зная, что расчет сметы требует специальных познаний в данной области, коими не обладают работники ОКС БФ, подрядчик решил незаконно увеличить цену госконтракта, завысив объем, категорию сложности и стоимость работ.

Для этого они вовлекли в организованную группу начальника ОКС БФ Алексея Ширинкина. По их указаниям он завышал стоимость работ, давал указания начальнику сметной группы ОКС БФ, чтобы она изготавливала и вносила ложные сведения в документацию. При этом Ширинкин лично руководил ее действиями, подписывал акты о приемке и стоимости выполненных работ, в том числе за инспекторов, которые отказывались подписывать сфабрикованные акты. В результате действий злоумышленника и иных лиц Министерству обороны РФ был причинен ущерб в размере 296 011 768 рублей 96 копеек.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся и поддержал представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. Суд квалифицировал его действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере; по ч. 2 ст. 292 УК РФ как служебный подлог.

Приговором Ленинградского районного суда по совокупности преступлений Ширинкину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, на срок 2 года. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу Министерства обороны РФ в счет причиненного ущерба 295 911 768 рублей 96копеек.

Приговор не вступил в законную силу.

В свою очередь, ООО «Геоизол» отвергает обвинения в причастности своих сотрудников к хищению бюджетных средств. «Генподрядчик, полагаем, с целью уклонения от уплаты работ, на волне борьбы с коррупцией в Министерстве обороны, задействовал меры уголовного давления, рассчитывая на дальнейшее освобождение от обязательств по оплате», — прокомментировали ранее в компании, подчеркнув, что все ее подразделения «работают в обычном режиме, финансовые и расчетные операции продолжают осуществляться».