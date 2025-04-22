В Калининграде разорвали с подрядчиком контракт на расчистку Верхнего озера

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Власти Калининградской области разорвали с подрядчиком контракт на расчистку участка Верхнего озера. Об этом в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных сообщило региональное министерство природных ресурсов и экологии.

«В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств договор был с ним расторгнут заказчиком в одностороннем порядке. Сейчас проект по расчистке озера корректируем и затем опубликуем для конкурсных процедур. Приступить к расчистке озера Верхнего озера планируется в 2025–2026 годах», — сообщило минприроды.

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Изображение: скриншот комментариев на странице губернатора Калининградской области

Торги по определению подрядчика, который займётся расчисткой Верхнего озера, провели в начале июня 2024 года. Победителем стала компания «Фаворит Спецтехника». На работы тогда выделили 21,7 млн рублей, основные работы были запланированы на осень того же года. Планировалось расчистить участок от улицы Верхнеозёрной до парка «Юность».

В мае 2024 калининградцы жаловались на неприятный запах от водоёма, предполагая, что к его загрязнению причастны особняки на берегах и «плавучая баня возле гостиницы». Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области не нашло несанкционированных выпусков канализации в Верхнее озеро. Неприятный запах позволит ликвидировать расчистка водоёма, отметили в минприроды.

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