Власти — о третьем этапе Восточной эстакады: идёт поиск финансирования

Власти Калининградской области ищут финансирование для строительства третьего этапа Восточной эстакады. Об этом в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте» сообщила администрация города со ссылкой на региональное министерство развития инфраструктуры.

Горвласти рассказали, что на 2025 год запланировано строительство улицы Понартской с перекрёстком с улицей Ульяны Громовой в Московском районе. Там же продолжат поэтапную реконструкцию Аллеи смелых от улицы Карамзина до Дзержинского. При этом генплан Калининграда подразумевает строительство улицы Интернациональной от Аллеи смелых до улиц Камской и Генерала Толстикова с выходом на Южный обход.

«Коллеги из министерства развития инфраструктуры рассказали, что проект строительства третьего этапа Восточной эстакады от развязки на острове Октябрьский до улицы Муромская готов, получено положительное заключение госэкспертизы. Эстакаду строить планируют. Сейчас идёт поиск источника финансирования», — заявила администрация Калининграда.

О том, что проект строительства готов и получено положительное заключение госэкспертизы, правительство региона сообщало ещё в апреле 2024 года. Тогда же планировалось во втором полугодии объявить тендер на подряд по строительству третьего этапа Восточной эстакады в Калининграде. Речь шла о новой дороге с мостами, которая должна связать Октябрьский остров и ул. Муромскую.