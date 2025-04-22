Власти — о третьем этапе Восточной эстакады: идёт поиск финансирования

Власти Калининградской области ищут финансирование для строительства третьего этапа Восточной эстакады. Об этом в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте» сообщила администрация города со ссылкой на региональное министерство развития инфраструктуры.
Горвласти рассказали, что на 2025 год запланировано строительство улицы Понартской с перекрёстком с улицей Ульяны Громовой в Московском районе. Там же продолжат поэтапную реконструкцию Аллеи смелых от улицы Карамзина до Дзержинского. При этом генплан Калининграда подразумевает строительство улицы Интернациональной от Аллеи смелых до улиц Камской и Генерала Толстикова с выходом на Южный обход.
«Коллеги из министерства развития инфраструктуры рассказали, что проект строительства третьего этапа Восточной эстакады от развязки на острове Октябрьский до улицы Муромская готов, получено положительное заключение госэкспертизы. Эстакаду строить планируют. Сейчас идёт поиск источника финансирования», — заявила администрация Калининграда.
О том, что проект строительства готов и получено положительное заключение госэкспертизы, правительство региона сообщало ещё в апреле 2024 года. Тогда же планировалось во втором полугодии объявить тендер на подряд по строительству третьего этапа Восточной эстакады в Калининграде. Речь шла о новой дороге с мостами, которая должна связать Октябрьский остров и ул. Муромскую.Стоимость третьего этапа Восточной эстакады в конце октября 2023 года оценили в 20,1 млрд рублей. Основная часть эстакады должна пройти по ул. Дзержинского, она составит порядка 3 км. На ней должно быть 4 полосы движения. Власти называли разную стоимость строительства третьего этапа Восточной эстакады. В 2018 году работы оценивались в 5 млрд рублей. В 2021 году речь шла о сумме в 7-8 млрд рублей. В декабре 2022 губернатор Антон Алиханов заявлял, что стоимость работ заметно возросла и должна составить 27 млрд рублей.