В Совфеде высказались о проблеме транзита мотоциклистов через Литву

Введение правительством Литвы запрета на пересечение государственной границы с Беларусью в Мядининкае и Шальчининкае на мототранспорте нарушает соглашение о калининградском транзите. Об этом заявил сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков, его слова приводит РИА Новости.

«Литовцы уже не знают, что ещё придумать, чтобы попытаться проявить себя на международной арене. Очередная провокация с запретом на проезд транзитом калининградских мотоциклистов не только грубо нарушает соглашение о калининградском транзите, но и, по сути, дискриминирует мотоциклистов, тем самым нарушая конвенцию ООН о дорожном движении», — приводит информагентство слова калининградского сенатора. Шендерюк-Жидков добавил, что «своими действиями литовцы, по сути, выступили против байкеров всего мира».

Об ограничениях на пересечение литовско-белорусской границы на мотоциклах и мопедах стало известно 16 апреля. Решение об этом принято на заседании кабмина прибалтийской республики. Меру ввели на оставшихся двух контрольно-пропускных пунктах в Медининкае и Шальчининкае. «С учетом значительно возросшего проезда через границу мотоциклов и мопедов принято решение о запрете такого передвижения. Оно возможно только на автомобилях», — говорится в сообщении правительства Литвы.