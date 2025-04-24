Союз мотоциклистов региона обратился к Путину по поводу транзита через Литву

Союз мотоциклистов Калининградской области обратился к президенту России Владимиру Путину по поводу транзита на байках через территорию Литвы. Текст сообщения главе государства опубликован на официальном сайте Союза.

Объединение отметило, что в период с 2023-го по 2024-й Литва закрыла четыре из шести контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью: «Райгардас», «Лаворишкес», «Шумскас» и «Тверячус». Сейчас работают только «Мядининкай» и «Шальчининкай». 16 апреля прибалтийская республика запретила пересечение своей границы с Беларусью на мотоциклах и мопедах. Проехать через ещё действующие КПП могут только автомобили и автобусы.

Союз также заявил, что ранее жители региона могли по УТД проехать через Литву в Беларусь и «большую» Россию на мототранспорте. Эта возможность им гарантировалась в соответствии с 27-й статьёй Конституции РФ. Решение правительства Литовской Республики, согласно обращению, нарушает конституционные права жителей Калининградской области.

«Просим Вас: 1. Восстановить право транзитного проезда на мототранспорте для граждан Российской Федерации, проживающим на территории Калининградской области через территорию Литовской Республики, согласно ранее достигнутых соглашений между странами. 2. В случае невозможности в ближайшее время восстановить предыдущий порядок пересечения на мототранспорте контрольно-пропускных пунктов Литовской Республики, гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Калининградской области, просим Вас рассмотреть вопрос о безвозмездном перемещении мототранспорта посредством морских линий или железной дорогой», — говорится в обращении Союза мотоциклистов региона.

Глава объединения Максим Баженов в разговоре с «Новым Калининградом» рассказал, что подобное письмо Союз планирует отправить и президенту России, и правительству области. На открытии мотосезона 1 мая они планируют собрать подписи под документом.

«Новый Калининград» направил информационный запрос в посольство Литвы с просьбой разъяснить, касаются ли введённые ограничения жителей Калининградской области, проезжающих транзитом через территорию прибалтийской республики.

Транзит из Калининграда закрыт: мотоциклисты сообщили о проблемах на границах в Литве