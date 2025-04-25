Власти: в Калининграде нет участков, которые можно выделить участникам СВО

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В Калининграде отсутствуют земельные участки, которые могли бы быть переданы участникам специальной военной операции. Вопрос обсуждали на заседании постоянной комиссии по бюджету и муниципальной собственности горадминистрации 24 апреля.

«На территории городского округа город Калининград участки, которые могли бы быть предоставлены участникам СВО, отсутствуют. Было достигнуто соглашение с администрацией Зеленоградского района и принято от них через правительство Калининградской области 50 земельных участков площадью по 600 кв. метров для дальнейшего предоставления участникам СВО», — рассказал председатель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Калининграда Сергей Радковский.

Как уточняется, речь идёт о земле в районе посёлка Сокольники. Участки под индивидуальное жилищное строительство, как было отмечено, обеспечены подъездными путями и электроэнергией, однако не газифицированы. Решать этот вопрос, по словам Радковского, будут власти Зеленоградского округа.

Закон о бесплатном выделении земли жителям региона, участвовавшим в специальной военной операции России на Украине и получившим за это ордена или звание Героя России, депутаты областного Заксобрания приняли в октябре 2023 года. Претендентов ставят на учёт в муниципалитетах, на территории которых они зарегистрированы по месту жительства или пребывания. Как отмечал спикер областного Заксобрания Андрей Кропоткин, участник СВО, имеющий награду, может получить участок в любом муниципалитете на территории Калининградской области.

Бывший губернатор области Антон Алиханов предлагал поощрять особо отметившихся участников СВО не только выделением земельных участков, но и однократными денежными выплатами.

В июне 2023 года президент Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому властям регионов рекомендовано бесплатно выдавать земельные участки военным, участвовавшим в СВО и получившим за это ордена или звание Героя России. Как сообщал «Коммерсант», документ не распространяется на Москву, Санкт-Петербург и Севастополь.

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