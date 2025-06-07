Строительство канализации на ул. Ломоносова в Калининграде оценили в 39 млн

На строительство сетей бытовой канализации на ул. Ломоносова в Калининграде выделяют более 39 млн рублей. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Работы необходимо провести на участке от ул. Маршала Борзова до Советского проспекта. К поиску подрядчика готовится областной «Водоканал». Полный объём финансового обеспечения — 39 338 374,43 руб. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Протяжённость указанного участка улицы — полтора километра. О том, что «Водоканал» планирует «практически в теле дороги» на Ломоносова проложить коллектор, глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщала в апреле 2025 года. Как отмечалось, на строительство потребуется полгода и более 40 млн рублей. «К счастью, централизованная хозбытканализация придёт на улицы Ломоносова, Бердянскую, Ташкентскую и Броненосную», — комментировала сити-менеджер.

Только после того, как на объект выйдет «Водоканал», власти, по словам Дятловой, смогут заключить контракт на реконструкцию улицы с укладкой асфальтобетонного покрытия, обустройством тротуаров и ливневой канализации. Непосредственно приступить к работам получится не раньше 2026 года.

«Самое главное, что эта часть Калининграда станет скидывать свои стоки в централизованный хозбыт. И воды не будут поступать в Верхнее озеро», — заключила глава горадминистрации.

О затянувшемся проектировании улицы Ломоносова в Калининграде в марте 2023 года администрации напомнили жители, заявившие, что «прошло 14 лет, а она как была яма на яме, так и осталась». Кроме того, там отсутствует тротуар. Елена Дятлова тогда подтвердила, что проектирование улицы ведётся уже много лет и требует переосмысления из-за изменившихся нормативов. О том, что разработка проектно-сметной документации завершается, власти сообщали летом 2024 года, однако в итоге положительное заключение госэкспертизы по проекту капремонта улицы и переулка Ломоносова было получено 15 апреля 2025 года.