Краевед: в польском Бранево так и не увековечены имена похороненных бойцов

На крупнейшем в Европе военном кладбище советских солдат в польском Бранёво до настоящего времени не увековечены имена похороненных там воинов. Об этом рассказал в интервью «Новому Калининграду» создатель электронной Книги памяти Калининградской области, зампредседателя Совета по увековечению памяти погибших при защите Отечества при губернаторе Дмитрий Востриков.



«В соответствии с паспортом (учетной карточкой) захоронения от 2012 года там похоронены 31 365 советских военнослужащих. Из них, также по данным паспорта захоронения, известны имена 4 020 человек. Официальных плит, на которые наносились бы имена погибших бойцов, в Бранёво нет. Есть только плиты, которые ставили сами родственники похороненных там воинов», — рассказал Востриков.

По его словам, в 2020 году возглавляемая им организация «НАКАЗ» получила президентский грант и занялась точечным установлением фамилий тех, кто похоронен в Бранево. «Во время этой работы мы установили порядка 28 тысяч фамилий. Грант закончился, но мы продолжаем работу, и сейчас в нашем списке 30 402 фамилии, — рассказал Востриков. — Все отчётные материалы гранта мы, естественно, направляли в адрес Министерства обороны РФ. От них пришло письмо с благодарностью и обещанием проверить. Но, насколько я понимаю, никто ничего так и не сделал, по крайней мере, нового паспорта (учетной карточки) воинского захоронения так и не появилось, мемориальных плит на мемориале — тем более».

Он отметил, что в феврале 2024 года на последнем заседании Совета при губернаторе предлагал установить в Калининграде в Парке Победы памятник, где были бы увековечены имена похороненных за пределами РФ воинов. Однако это предложение к 80-летию Победы реализовано не было.

Отметим, ранее делегация Калининградской области в конце апреля регулярно посещала мемориал в приграничном Бранево, чтобы почтить память похороненных там бойцов. С началом пандемии ковида традиция прервалась.

Полностью интервью Дмитрия Вострикова читайте на «Новом Калининграде» в понедельник, 28 апреля.