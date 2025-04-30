Барк «Крузенштерн» зашёл в порт Кейптауна (фото)

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Фото: Сергей Сенин / страница барка «Крузенштерн» в соцсети «ВКонтакте»

28 апреля барк «Крузенштерн» зашёл в порт Кейптауна. Об этом сообщается в официальной группе парусника в соцсети «ВКонтакте».

«Накануне захода в порт Южно-Африканской республики на борту парусника „Крузенштерн“ прошла большая приборка. К этому моменту барк прошёл уже почти 7000 морских миль, из которых под парусом и машиной и только под парусом — более 5000! На судне отыграли уже около 30 парусных авралов», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в Кейптауне экипаж и практикантский состав барка планируют принять участие в официальной церемонии, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. «Накануне на судне прошёл отбор и подготовка тех, кто должен оказаться в знаменной группе и будет представлять Росрыболовство за тысячи километров от дома», — отметили в паблике.

Планируется, что «Крузенштерн» пробудет в Кейптауне по 1 мая 2025 года, после чего возьмёт курс на Маврикий.

В начале апреля «Крузенштерн» зашёл в порт марокканского Агадира. Парусник отправился в свой первый в 2025 году рейс в середине марта. Продолжительность рейса должна составить четыре месяца. Следующий выход из Калининграда в Балтику запланирован на начало августа. Он продлится два месяца.

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