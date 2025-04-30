Реставраторы установили, где была изготовлена скульптура девушки из Светлогорска (фото)

Реставраторам, занимающимся приведением в порядок скульптуры девушки из Светлогорска, удалось установить её происхождение.

«Девушка на реставрации раскрыла секрет своего происхождения — Мытищинский завод художественного литья, 1957 год, — написал в своём телеграм-канале глава администрации Светлогорского округа Владимир Бондаренко. — На три года раньше на этом же предприятии для Москвы был создан Юрий Долгорукий. Завода давно нет, как нет и правила писать аббревиатуры через аккуратные точки, а творчество многих поколений художников живёт, украшая наши города. Заканчиваем ремонт постамента, скоро монтаж».

18 апреля Владимир Бондаренко сообщал, что «Девушка с Калининградского проспекта» на две недели отправится в «отпуск», который «однозначно положительно скажется на ее внешности».

«Отремонтируем постамент, там же появится новая клумба, — добавил Бондаренко. — А до конца года восстановим пешеходный маршрут от этой дамы из 50-х до Богатырской аллеи».