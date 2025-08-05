В Светлогорске анонсировали благоустройство у «Девушки с венком»

В Светлогорске до конца года обещают выполнить благоустройство рядом со скульптурой «Девушка с венком» у сквера 65-летия Победы. О том, что два выхода от Калининградского проспекта на Богатырскую аллею начнут ремонтировать на этой неделе, сообщил в своём телеграм-канале глава администрации Светлогорского округа Владимир Бондаренко.

«На этой неделе начнём, и не позднее середины сентября ремонт должны будем закончить, — написал он. — На лестнице восстановим перила и плитку: оригинальную сохраним, недостающую подобрали максимально близкой к оригиналу. Дорожка вправо от лестницы будет частично из лиственницы — настил нужен, чтобы не вредить корням деревьев, а частично — из плитки».

Бондаренко уверяет, что этот популярный пешеходный маршрут, соединяющий две части Светлогорска, «станет комфортным для прогулок».

Весной этого года Бондаренко сообщал о начале работ по приведению в порядок скульптуры «Девушка с венком». В ходе работ был установлен её изготовитель — Мытищинский завод художественного литья.