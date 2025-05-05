На покет-парк «Тиволи» в Черняховске планируют потратить порядка 1,6 млн рублей

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Власти Черняховска планируют провести капитальный ремонт территории, на которой будет расположен покет-парк актёрского мастерства «Тиволи» (ул. Театральная). Анонс закупки опубликован на сайте областного центра торгов.

К поиску подрядчика готовится МБУ «Служба заказчика-застройщика». На работы выделяют 1 595 102 рубля. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

«Тиволи» — один из пяти тематических садов, которые планируют создать в Черняховске в рамках проекта «Пространство человека». Он вошёл в число победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2024 году. Другим покет-паркам дали названия «Кинолента», «Лютеркирха», «Музей брусчатки» и «Застёжка». Предполагается, что каждый «карманный парк» будет иметь тематику, связанную с особенностями города, и свою цветовую палитру.

Для «Тиволи» выбрали оранжево-жёлтую гамму. Покет-парк планируют обустроить «в честь выдающихся артистов, выступавших на сцене Дома офицеров в концертах и спектаклях». Планировка территории «основана на ассоциации, связанной с театральным выступлением», авторов вдохновила фраза «кружиться на сцене». В результате в основу дизайна легли «круги в различных интерпретациях».

Проект «Пространство человека» разделён на четыре этапа. На реализацию первой очереди потребуется более 542 млн рублей. По 90 млн должны выделить федеральный и региональный бюджеты, 30 млн — муниципальная казна. Также планируют привлечь более 332 млн внебюджетных средств. В эту стоимость включено строительство многоквартирного жилого дома, открытие точек общепита, проката, детских аттракционов и салона сувениров. Первый этап проекта планируют реализовать к концу 2026 года.

На капремонт территории покет-парка «Лютеркирха» на ул. Горной выделили 3 956 476 рублей. На «Киноленту» планируют потратить 1 929 009 рублей, на «Музей брусчатки» — 1 554 404 рубля, на «Застёжку» — 2 606 378 рублей.