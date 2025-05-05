На парадроме в Куликово заявили, что копатели провоцируют катастрофы

На парадроме в Куликово заявили, что копатели провоцируют катастрофы
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Представители парадрома в Куликово Зеленоградского округа сообщили, что копатели стали регулярно появляться на площадке, которую используют для взлёта и посадки парапланеристы.

«Участились случаи, когда неизвестные лица роют ямы и не закапывают их после себя, — написали представители парадрома в группе „Форум копателей Калининграда“ „ВКонтакте“. — Это создаёт смертельную угрозу для пилотов: попадание в такую яму на высокой скорости может привести к катастрофе».

В той же публикации представители парапланеристов попросили помочь им решить обозначенную проблему и анонимно сообщить информацию о тех, кто занимается незаконными раскопками на частной территории.

«Напомните своим, коллегам: даже одна незакрытая яма может стать причиной трагедии, — говорится далее в публикации. — Если знаете, что кто-то отправился на парадром на очередные раскопки — оперативно сообщите, чтобы их успели устранить до очередных полётов. Мы уверены, что в вашем небольшом сообществе многие знают друг друга. Пожалуйста не создавайте угрозу жизни и здоровью тех, кто летает на этом парадроме».

Публикация получила неоднозначную реакцию: часть копателей назвала заявление голословным обвинением, пояснив, что «никто не будет в здравом уме копать на аэродроме». Представители парадрома уточнили, что уже получали сигнал от жителей Куликово, однако не успели задержать нарушителей.

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