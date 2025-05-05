Фейковое видео с Беспрозванных о холере назвали работой низкого качества

В Интернете появилось видео, на котором губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных якобы говорит о холере. Запись — результат работы искусственного интеллекта, предупредила калининградцев пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова в своём Telegram-канале.

«С помощью искусственного интеллекта изменена речь губернатора на видео, которое было записано 7 февраля», — говорится в сообщении. «Очень низкого качества работа», — добавила Мариам Башкирова.

В оригинальном видео речь шла о выходе Прибалтики из единого энергокольца. Мошенники же вставили следующий текст: «В нашей области распространяется фейк о том, что врачей вакцинируют от холеры. И это якобы свидетельствует о том, что у нас холерная эпидемия. Это неправда. И это попытка врагов испортить нам праздники. <...>».

В июне 2024 года мошенники создали фейковые аккаунты на тот момент врио губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в Telegram. Об этом глава региона сообщал на своей официальной странице. Ранее на фейковые аккаунты в Telegram жаловались экс-губернатор Антон Алиханов, глава Гусевской администрации Александр Китаев и сити-менеджер Черняховска Сергей Булычев. В сентябре 2024 года несколько сотрудников администрации Калининграда получили сообщения с фейкового аккаунта сити-менеджера Елены Дятловой в Telegram. В апреле мошенники начали рассылать жителям Калининградской области приглашения на личные встречи от имени приёмной главы региона.