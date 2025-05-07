В РЖД посоветовали пассажирам пользоваться служебными холодильниками

В РЖД предлагают пассажирам калининградских поездов обращаться к проводникам с просьбой воспользоваться служебными холодильниками для хранения в них детского питания или лекарств на время длительных поездок. Об этом сообщила пресс-служба АО «ФПК» (дочерней компании АО «РЖД») в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».

«В настоящее время в вагонах не предусмотрено наличие холодильников для хранения продуктов пассажиров, — отметили в пресс-службе. — Однако в случае необходимости и при наличии служебного холодильника проводник разместит в нем лекарства или детское питание. Стоит также отметить, что в период проведения погранично-таможенных операций детское питание и лекарственные средства должны находиться у пассажира».

Напомним, весной 2020 года Литва ужесточила правила транзита для калининградских поездов в связи с пандемией коронавируса. В одном транзитном поезде разрешили размещать более 100 человек. В связи с ограничениями в поездах не предусмотрен вагон-ресторан. Летом 2022 года Литва приняла решение увеличить разрешенное количество пассажиров в транзитных калининградских поездах, до 300 человек.

В декабре 2024 года начальник Калининградской железной дороги Сергей Сапегин говорил, что Литва сохранила ограничения по количеству пассажиров в одном поезде не более 300 человек и составность поезда до 9 вагонов. Он добавил, что КЖД «продолжает работать с этой проблемой»: в прошлом году была увеличена частота курсирования поездов в Санкт-Петербург, Москву и Адлер.