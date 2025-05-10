Премьер-министр Словакии: рассматривали путь на Парад Победы через Калининград

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо из-за попыток некоторых стран Евросоюза воспрепятствовать его визиту в Россию рассматривал вариант с поездкой на автомобиле, в том числе через Белоруссию. Ещё одним вариантом был транзит через Калининград. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, его слова передаёт ТАСС.

«Все технические проблемы, с которыми мы столкнулись и которые создали наши коллеги из Евросоюза, будем считать детской шуткой. У нас было несколько вариантов как попасть сюда, даже на автомобиле через Белоруссию. Еще одна альтернатива была через Калининград. Возможностей было много. У нас была четкая цель — в 09:00 мы должны быть в Москве, и это удалось», — рассказал словацкий премьер. Фицо также отметил, что не поддерживает идею нового железного занавеса в Европе и поблагодарил Путина за приглашение в Москву.

Накануне 9 мая Эстония запретила использовать свое воздушное пространство для полетов в Москву на День Победы. Напомним, ранее Литва и Латвия запретили перелет в своем воздушном пространстве самолета президента Сербии Александра Вучича, планировавшего визит в Россию на празднование 80-летия Победы. Тем не менее Вучич не отказался от своих планов и прибыл в столицу РФ.