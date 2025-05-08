Эстония закрыла свое воздушное пространство для полетов в Москву на День Победы

Эстония запретила использовать свое воздушное пространство для полетов в Москву на День Победы. Об этом сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

«Использование воздушного пространства Эстонии для полета в Москву на парад в честь 9 мая исключено, Эстония не собирается каким-либо образом поддерживать проведение данного мероприятия», — сообщил глава МИД Маргус Цахкна.

По данным местных СМИ, Эстония уже запретила перелет в Москву или обратно VIP-рейсам из Кубы и Бразилии. И разрешения не будут выдаваться ни одному VIP-рейсу, планирующему попасть в Москву на празднование Дня Победы.

Напомним, ранее Литва и Латвия запретили перелет в своем воздушном пространстве самолета президента Сербии Александра Вучича, планировавшего визит в Россию на празднование 80-летия Победы. Тем не менее Вучич не отказался от своих планов и прибыл в столицу РФ.