В Калининградской области проверили готовность к работе загородных лагерей (фото)

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области завершилась проверка готовности детских загородных и палаточных лагерей к работе в летний период. Её осуществляла межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха и оздоровления детей при правительстве региона, сообщила пресс-служба облправительства.

«Мы уделяем особое внимание вопросам пожарной и антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологической обстановки. Все территории загородных учреждений огорожены, осуществляется пропускной режим, установлено видеонаблюдение. Отдельно делаем акцент на наличие медицинских специалистов в организациях», — отметила министр образования Светлана Трусенёва.

В этом году летним отдыхом в региональных детских организациях власти намерены охватить более 50 тысяч детей. Запланирована работа 12 загородных стационарных лагерей. Во всех центрах завершается ремонт зданий и корпусов, благоустраиваются территории.

В рамках федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» государственной программы «Развитие образования» проводится капитальный ремонт медицинских пунктов в детском оздоровительном лагере «Алые паруса» и детско-юношеском спортивно-оздоровительном центре им. Л. Голикова. Объём финансового обеспечения превышает 33 млн рублей, в том числе более 24 млн рублей в качестве субсидии из средств федерального бюджета.

Также в «Алых парусах» проведено благоустройство территории, осуществляется оснащение мебелью и оборудованием медицинского пункта. В центре им. Л. Голикова заканчиваются работы по благоустройству территории вокруг медпункта.

Также проведены капремонты столовой в лагере им. Голикова, спальных корпусов в лагере «Юность» и лагере им. В. Терешковой с использованием средств областного бюджета.

Летняя оздоровительная кампания 2025 года стартует 1 июня. В двух загородных оздоровительных центрах летние смены начнутся с 31 мая, в центре «Авангард» первая профильная смена стартует 28 мая.

Всего в летний период будет работать 356 организаций отдыха и оздоровления детей: загородных стационарных лагерей, лагерей палаточного типа, дневного пребывания, труда и отдыха. 260 ребят планируют отправить в федеральные детские центры «Артек», «Океан», «Орлёнок», «Алые паруса» и «Смена». На проведение летней кампании было выделено около 765 млн рублей.

Стоимость путёвок в загородные оздоровительные центры для детей с прошлого года выросла более чем на 8 тысяч рублей. Власти Калининграда объясняют повышение цены ежегодной индексацией. В летний период 2025 года стоимость путёвок за 21 день пребывания с пятиразовым питанием в загородные оздоровительные центры составляет:

— 39 795 рублей в «Бригантине» в пос. Круглово;

— 41 055 рублей в лагере имени Терешковой и на Станции юных техников;

— 46 095 рублей в «Юности».

В 2024 году цена путёвок в летние загородные лагеря составляла от 31500 до 37800 рублей.