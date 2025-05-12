В Калининградской области пройдёт проверка системы оповещения

Техническую проверку региональной автоматизированной системы оповещения населения проведут 13 мая с 10:30 до 11:30. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.



«Во время проверки в административных центрах муниципальных образований прозвучит сигнал „Техническая проверка системы оповещения!“, а также будет осуществлён кратковременный запуск сиренных комплексов на отдельных участках», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что кратковременный сигнал не предусматривает никаких действий населения.

Ранее стало известно, что в Калининграде за счёт увеличения количества звукосиренных комплексов планируют расширить зону покрытия системы оповещения. Власти Калининграда выделили более 9 млн рублей на установку системы оповещения граждан. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.