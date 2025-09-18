В Железнодорожном завершаются работы по восстановлению фахверкового склада (фото)

В Железнодорожном на финальную стадию вышли работы по сохранению объекта культурного наследия местного значения «Здание торгового склада № 2» конца XIX — начала XX века. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил генеральный директор компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых.

«В ближайшие [дни] будет закрыт контур здания — выполнены работы по фасаду, кровле, по монтажу оконных и дверных проемов», — рассказал Щербатых. Кроме того, собственник планирует приступить к противоаварийным работам на соседнем складе № 1.

Фото: страница Валерия Щербатых «ВКонтакте»

О том, что здание будет внешне иметь исторический облик, инвестор Вячеслав Воронин рассказывал «Новому Калининграду» в ноябре прошлого года, когда внутренний контур склада начали отстраивать из современного кирпича. Соседнее здание склада, как уверял Воронин, ждёт та же судьба, так как деревянные детали за долгие годы успели сгнить, а кирпич посыпаться. В мае 2025 года Щербатых говорил, что фахверк бывших складов в центре Железнодорожного будет не декоративным, а настоящим.

Здание левого фахверкового склада было выкуплено инвестором в 2022 году, а правое — в октябре 2023 года. Оба склада приобрела компания «Бартия», возглавляемая Вячеславом Ворониным (его компания также занимается восстановлением крайсхауса в Железнодорожном). До этого здания переживали период упадка, продолжавшийся более 20 лет.

Еще в 1991 году склады перешли в собственность Сергея Бочкова и Вячеслава Пивоварова, однако владельцы длительное время не занимались сохранением объектов. В 2014 году склады начали разбирать якобы для последующей реконструкции, но демонтаж удалось остановить при помощи общественников (здания же так и остались в полуразрушенном состоянии).