МЧС продолжает разминировать немецкую баржу, затонувшую у Балтийска

Сотрудники МЧС России продолжат поднимать и уничтожать боезапасы немецкой баржи, затонувшей у берегов Балтийска во время Великой Отечественной войны. Информацию об этом ведомство разместило в своём телеграм-канале.

«Самолет Ил-76 МЧС России доставил в регион водолазов Центра „Лидер“ и оборудование для водолазных спусков и глубоководного мониторинга», — уточняет МЧС.

Фото: МЧС России

Разминирование баржи продолжается шестой год. За это время МЧС подняло на поверхность и уничтожило более 70 тыс. «смертоносных находок». «Судно лежит на глубине 17 метров и разорвано на две части. На борту и рядом с ним — десятки тысяч ВОП (взрывоопасных предметом. — прим. „Нового Калининграда“). Работы продолжатся до полного разминирования», — сообщает ведомство.