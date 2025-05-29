Жителей Балтийска предупредили о работах по разминированию затонувшей баржи

Жителей Балтийска и посещающих город туристов предупредили о временном запрете на посещение пляжа из-за разминирования затонувшей баржи.
О том, что работы по разминированию возобновились после прибытия в муниципалитет 15 водолазов Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», сообщил официальный паблик управления по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Балтийского округа.
«Напоминаем, что до 20 июня в месте затопления на внешнем рейде порта Балтийска в 1 км 200 м от берега напротив Гвардейского бульвара будут проводиться взрывоопасные работы», — предупредили в управлении.
К предупреждению присоединилась администрация округа и Балтийское отделение ГИМС ГУ МЧС по Калининградской области. Они напомнили о запрете нахождения лодок и судов в радиусе одного километра от места проведения работ по подъёму боеприпасов.
«Также напоминаем о действии запрета на посещение пляжной зоны (в моменты выгрузки боеприпасов) от Гвардейского бульвара до района бывшего п. Мечниково», — добавили спасатели.В начале месяца сообщалось, что разминирование баржи продолжается шестой год. За это время МЧС подняло с 17-метровой глубины на поверхность и уничтожило более 70 тыс. «смертоносных находок».