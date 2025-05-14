В Калининграде останавливают РТС «Цепрусс» и котельную на ул. Емельянова

В Калининграде объявили о начале профилактических работ на теплоисточниках. Согласно графику остановки котельных, с 14 мая на две недели останавливают РТС «Цепрусс», а также приостановят малую котельную по адресу улица Подполковника Емельянова, д. 47.

Как сообщает официальный паблик «Калининградтеплосети», потребители, получающие тепло от РТС «Цепрусс», не останутся без горячей воды — их переключат на снабжение от РТС «Западной», однако «в отдельных случаях возможны локальные краткосрочные отключения».

Тем, кто запитан он малой котельной на улице Емельянова, повезло меньше. Отключение горячего водоснабжения затронет потребителей по следующим адресам: ул. Емельянова, д. 47; 49; 51; 53; 207 и 209.

«Отключение горячей воды является необходимым для подготовки системы теплоснабжения города к отопительному сезону, — добавили в „Калининградтеплосети“. — Летом проводится весь необходимый комплекс работ для обеспечения комфорта калининградцев зимой».

Стоит отметить, что ранее представители администрации Калининграда в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что завершить отопительный сезон позволила температура воздуха.

«В администрацию поступало много обращений с просьбой отключить отопление, — уточнили в пресс-службе. — Но всё же отключать и запускать систему снова нет технической возможности».