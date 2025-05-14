В Калининграде женщина взяла гвоздики с мемориала — полиция составила протокол

В Калининграде полицейские задержали и привлекли к ответственности женщину, забравшую цветы с мемориала 1200 гвардейцам. Об этом во вторник, 14 мая, сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области.
«Сотрудники ОМВД России по Ленинградскому району привлекли к ответственности 37-летнюю женщину, которая забрала цветы с мемориала 1200 гвардейцам. Инцидент произошел 10 мая около 21:00. Горожанка, находясь около памятника, взяла несколько гвоздик после чего ушла. В течение нескольких минут она была задержана и доставлена в отдел полиции», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В отношении задержанной составлен административный протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».Напомним, что в феврале прошлого года в Калининграде после сообщений СМИ об осквернении Вечного огня у памятника 1200 гвардейцам было возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК, 38-летний житель Свердловской области и 37-летняя жительница Ижевска устроили пикник на мемориале, прыгали через Вечный огонь и похитили корзину с цветами. Дело впоследствии было передано в суд.