В Калининграде женщина взяла гвоздики с мемориала — полиция составила протокол

В Калининграде полицейские задержали и привлекли к ответственности женщину, забравшую цветы с мемориала 1200 гвардейцам. Об этом во вторник, 14 мая, сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области.

«Сотрудники ОМВД России по Ленинградскому району привлекли к ответственности 37-летнюю женщину, которая забрала цветы с мемориала 1200 гвардейцам. Инцидент произошел 10 мая около 21:00. Горожанка, находясь около памятника, взяла несколько гвоздик после чего ушла. В течение нескольких минут она была задержана и доставлена в отдел полиции», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В отношении задержанной составлен административный протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».