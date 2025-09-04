Самбисту ударившему сотрудницу караоке-клуба, продлили содержание под стражей

37-летнему уроженцу Светлого, обвиняемому в избиении менеджера караоке-клуба на ул. Фрунзе в Калининграде, продлен срок содержания под стражей. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

«8 мая 2025 года около 4 часов 18 минут Г., находясь в караоке-клубе „Эйфория“, в ходе конфликта нанес девушке — сотруднице клуба удар в область глаза, в результате чего ей причинена травма глаза и два перелома костей лицевого черепа. Медиками такие повреждения квалифицируются как вред здоровью средней тяжести», — напомнили в суде.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ, — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений. Срок его содержания под стражей продлен до 9 ноября. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.