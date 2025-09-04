Самбисту ударившему сотрудницу караоке-клуба, продлили содержание под стражей

Все новости по теме: Криминал

37-летнему уроженцу Светлого, обвиняемому в избиении менеджера караоке-клуба на ул. Фрунзе в Калининграде, продлен срок содержания под стражей. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

«8 мая 2025 года около 4 часов 18 минут Г., находясь в караоке-клубе „Эйфория“, в ходе конфликта нанес девушке — сотруднице клуба удар в область глаза, в результате чего ей причинена травма глаза и два перелома костей лицевого черепа. Медиками такие повреждения квалифицируются как вред здоровью средней тяжести», — напомнили в суде.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ, — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений. Срок его содержания под стражей продлен до 9 ноября. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter