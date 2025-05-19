Минцифры о «карте калининградца»: сроки сейчас сложно озвучить

Все новости по теме: Эпоха Алексея Беспрозванных

Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области затруднилось назвать сроки завершения работ по разработке «карты калининградца». Об этом ведомство сообщило в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«Продолжаем работу по формированию состава сервисов, которыми будет наполнена „карта калининградца“, и какие категории граждан она охватит. В этой работе принимают участие несколько министерств, какие-либо сроки завершения работ из-за межведомственного взаимодействия сейчас сложно озвучить», — рассказало ведомство и добавило, что вся актуальная информация будет публиковаться на сайте правительства Калининградской области по мере поступления.

Идея введения специальной карты для жителей Калининградской области впервые была озвучена в конце января. Губернатор Алексей Беспрозванных уточнял, что «карта калининградца» будет доступна для всех жителей, а не только для льготных категорий. В середине февраля он также заявил, что власти Калининградской области планируют весной запустить первый этап применения карты. Тогда же стало известно, что её планируют интегрировать в обычную банковскую карту жителей региона.

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