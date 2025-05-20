ВЦИОМ: более 50% россиян поддержали бы антиалкогольную кампанию

Более 50% опрошенных россиян заявили, что поддержали бы антиалкогольную кампанию, если бы её объявили в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

За антиалкогольную кампанию высказались 53% опрошенных: 26% готовы безусловно поддержать её, а 27% респондентов заявили, что скорее поддержали бы.

«Шесть из десяти (60 процентов) респондентов как меру борьбы с алкоголизмом поддержали бы пропаганду здорового образа жизни, 54 процента — запрет на продажу алкоголя молодежи, не достигшей 21 года, 45 процентов — запрет рекламы алкоголя», — цитирует РИА Новости аналитиков ВЦИОМ.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 4 мая среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

В конце мая 2024 года депутаты Заксобрания Калининградской области приняли поправки к закону о продаже алкоголя в так называемых «наливайках» в регионе. Инициативу предложил экс-губернатор Антон Алиханов. Продавать алкоголь в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах, теперь нельзя с 23 часов вечера до 11 часов утра. Тогда же экс-министр регионального контроля Елена Серая отчиталась, что в регионе насчитали более полутора тысяч «наливаек». В феврале Алексей Беспрозванных поручил разработать программу борьбы с алкомаркетами в многоквартирных домах Калининградской области.