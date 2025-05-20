Минтранс обсуждает возможность введения овербукинга на частых рейсах

Минтранс РФ обсуждает возможность введения овербукинга (намеренной продажи авиакомпанией большего числа билетов, чем количество мест в самолете) на рейсах, выполняемых не реже двух раз в сутки. Об этом сообщает «Интерфакс».

О таких планах рассказал замминистра транспорта Дмитрий Зверев на XIII Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). «Минтранс России вместе с потребительскими сообществами сейчас обсуждает новые механизмы, в том числе введение овербукинга. <...> Это обязательное предоставление компенсации и, самое главное, мы говорим о том, что сверхбронирование возможно только на рейсах, летающих не реже, чем дважды в сутки, возможно, цифра будет больше», — сказал Зверев.

При этом будут определены категории «защищенных пассажиров», в отношении которых овербукинг не будет допускаться, отметил он. Это в том числе пассажиры с детьми, многодетные и люди с ограниченными возможностями. «Дискуссия продолжается. Нам нужно сейчас прорабатывать более детально внесение изменений в Воздушный кодекс. Но, тем не менее, как регулятор мы говорим, что данные фактически сложившиеся обстоятельства, подлежащие действительно законодательному регулированию, находятся на повестке дня», — добавил Зверев.