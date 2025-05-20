Проект строительства литейно-механического завода в Калининграде прошёл экспертизу

Экспертиза одобрила проект строительства литейно-механического завода на Балтийском шоссе в Калининграде. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Речь идёт о первом этапе строительства по адресу: Балтийское шоссе, 123а. В качестве экспертной организации выступила московская компания «Проммаш Тест Экспертиза». Проектную документацию готовило ЗАО «Агропромпроект» (Калининград). Указанный застройщик — «Завод автокомпонентов». Технический заказчик — «Строительная инвестиционная компания». Положительное заключение получено 20 мая 2025 года. Форма экспертизы — негосударственная.

Строительство литейно-механического завода в Калининграде, который должен обеспечить импортозамещение автокомпонентов, анонсировало Росимущество в январе 2024 года.

Ведомство предоставило ООО «Завод автокомпонентов», учредителем которого является ООО «Автотор Холдинг», земельный участок площадью 32,5 га на Балтийском шоссе. Землю предприятие планировало использовать для реализации инвестиционного проекта по проектированию и строительству литейно-механического завода.

«Он будет состоять из цехов алюминиевого и чугунно-стального производства, цеха механической обработки, административно-бытового корпуса, а также нескольких вспомогательных цехов. Завод будет изготавливать импортозамещающие комплектующие для топливных и электрических автомобилей, нефтегазовую арматуру и оснастку, товары народного потребления», — сообщали в теруправлении Росимущества.

Как отмечали в в пресс-службе «Автотора», место размещения завода было выбрано в соответствии с Правилами землепользования и застройки, принятыми в Калининграде. Это производственная территория, предусмотренная для объектов тяжёлой промышленности, химической промышленности и иных видов деятельности, требующих установления максимальной санитарно-защитной зоны размером один километр. «В этой зоне уже расположено крупнейшее в России и в Европе производство полиэтилентерефталата. К ней примыкает комплекс Калининградских очистных сооружений. Площадка строительства [литейно-механического завода], действующее производство полиэтилентерефталата и очистные сооружения находятся от жилья и садовых участков на расстоянии, в три раза превышающем максимальный размер санитарно-защитной зоны, что обеспечивает соблюдение всех требований по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — заявили в пресс-службе.

По её данным, «оборудование, которое будет применяться на предприятиях Комплекса литейно-механических производств, будет оснащено современными системами газоочистки, отвечающими нормам и требованиям российского законодательства по защите окружающей среды, действующим для металлургических производств (ФЗ РФ № 7) в соответствии с установленными нормативами ПДК».