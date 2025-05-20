Краеведческому музею Правдинска выделили здание и более 60 млн на ремонт (фото)

Краеведческому музею Правдинска выделили здание и более 60 млн на ремонт (фото)
Фото: Яндекс.Карты
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Правдинский краеведческий музей получил 60,9 млн рублей на ремонт здания, в которое ему предстоит переехать из дома культуры на улице Кутузова. Соответствующая информация опубликована на региональном портале «Информационная система в сфере закупок».

Кроме того, факт выделения музею финансирования «на реконструкцию» «Новому Калининграду» подтвердил министр культуры и туризма Андрей Ермак.

Директор музея Карина Тишкова пояснила «Новому Калининграду», что одноэтажное с мансардой здание довоенной постройки (дом № 9 по улице Школьной) музей получил от муниципалитета ещё в 2022 году, однако оно нуждается в капитальном ремонте.

«Ремонт, по нашим примерным расчётам, займёт примерно два года, — рассказала Тишкова. — Закупка пока не опубликована, но нам бы хотелось начать ремонт уже в июне».

В доме № 9 по улице Школьной, как уверяет Карина Тишкова, в советское время находилась казарма, после чего (примерно десять лет назад) здание было передано муниципалитету.

«У нашего музея сейчас всего всего два небольших помещения в здании ДК, — добавила Тишкова. — При этом фонды довольно большие. Новое здание позволит значительно расширить экспозицию».

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