Проект капремонта Правдинского краеведческого музея прошёл госэкспертизу (фото)

Госэкспертиза одобрила проект капитального ремонта здания Правдинского краеведческого музея. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Проектную документацию готовила компания «Ингениум» (Калининград). Указанный застройщик — МБУ «Правдинский краеведческий музей». Положительное заключение получено 29 мая 2025 года.

Ранее стало известно о том, что музей получил 60,9 млн рублей на ремонт здания, в которое ему предстоит переехать из дома культуры на улице Кутузова. Речь о доме № 9 по улице Школьной. Одноэтажное здание с мансардой довоенной постройки музей получил от муниципалитета ещё в 2022 году, однако оно нуждается в капитальном ремонте. Директор музея Карина Тишкова пояснила «Новому Калининграду», что новое здание позволит значительно расширить экспозицию.