Из Калининграда в Чернышевское вводят дополнительный рейс

С целью изучения потребностей жителей и гостей области власти временно вводят дополнительный рейс на маршруте автобуса № 583 «г. Калининград — пос. Чернышевское». Об этом сообщило региональное мининфраструктуры.

Дополнительный автобус будет курсировать каждую пятницу. Отправление из Калининграда запланировано на 18:00, а прибытие в Нестеров — в 20:37. Такой порядок движения будет действовать в течение пробного периода — с 23 мая по 27 июня.

«По итогам проведённого мониторинга мы внимательно оценим востребованность данного рейса и примем решение о необходимости введения его на постоянной основе», — добавляет ведомство.

Напомним, что о введение дополнительного рейса из Калининграда в Чернышевское власти заявляли в феврале этого года. Тогда мининфраструктуры отметило, что такое решение они приняли по итогам встречи губернатора Алексея Беспрозванных с жителями Нестеровского округа в конце января. Тогда они пожаловались, что в выходные дни им нужен дополнительный автобус, чтобы добраться до дома из Калининграда.