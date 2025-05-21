Власти Калининграда: сколько детей не смогли попасть в лагеря, пока неизвестно

Власти Калининграда не могут назвать число неудовлетворённых заявок на покупку путёвок в загородные лагеря из-за того, что многие родители «на всякий случай» отправляли заявки на все смены, планируя оплатить только одну. Вопрос обсуждали на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и социальной политике совета депутатов в среду, 21 мая.

«Назвать конкретные цифры пока очень сложно, потому что, как показывает анализ, очень многие родители, страхуясь, подавали заявки во все лагеря и на все смены, и у нас получилось очень большое дублирование заявок. Вообще их было подано порядка 18 тыс. Из них значительная часть — это те, которые дублируют», — рассказал председатель комитета по соцполитике Алексей Силанов.

Он также отметил, что в настоящее время детские загородные центры ведут анализ поданных заявок по каждой смене. Данные смогут предоставить позднее.

Всего четыре муниципальных загородных центра с учётом четырёх смен смогут принять более 5 тыс. детей. Из них 1001 ребёнок — из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 1500 — дети участников СВО и других военнослужащих (льготные категории).

Как отметила председатель комитета по образованию Татьяна Петухова, свободные места в загородных центрах ещё есть.

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