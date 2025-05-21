Станцию перегрузки мусора планируют убрать с ул. Туруханской в Яблоневку

Станцию перегрузки твердых коммунальных отходов на ул. Туруханской планируется закрыть, перенести ее в Яблоневку, где у собственника станции есть соответствующий земельный участок. Об этом сообщила на заседании комитета по бюджету Заксобрания Калининградской области в среду министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова.

Отвечая на вопросы спикера Заксобрания Андрея Кропоткина, министр согласилась, что станцию нужно переносить, чтобы она не мешала качеству жизни горожан из близлежащих районов. «У собственника площадки есть иной участок на Яблоневке, где есть все параметры и зоны, чтобы перенести», — пояснила министр. По её словам, участок располагается в 900 м от жилых строений. Срок переноса — около полугода.

Оксана Астахова также рассказала, что рассматривался вариант перенести в одно место все три станции перегрузки мусора и передать площадку в ведение ГП «ЕСОО», однако в таком случае процесс может затянуться из-за необходимости выкупать землю, переводить землю из одного назначения в другое, менять генплан и ПЗЗ. Министр отметила, что на это может уйти полтора-два года. «По Туруханской в пятницу предложения понесем губернатору. На Яблоневку перенеси станцию можно в течение полугода», — сообщила Оксана Астахова.

Напомним, ранее жители города пожаловались губернатору, что в тёплые дни от станции исходит резкий запах. По словам одной из калининградок, в домах поблизости невозможно открыть окна. Родители не могут выйти погулять с детьми, а чайки «уже ходят по парковке». Минприроды тогда со ссылкой на регионального оператора пояснило, что вопрос переноса объекта на другой земельный участок на данный момент прорабатывается.

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